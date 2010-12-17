Вагітним не можна їсти сир

Медики радять вагітним жінкам виключити з раціону м`який сир і ряд інших продуктів. Експерти закликають ракових хворих узяти ці поради на замітку. Дослідження, проведене Агентством по охороні здоров`я, показало: у ракових пацієнтів підвищений ризик отруєння унаслідок дії бактерії листерії.

Бактерії, дійсно, можна виявити в м`якому сирі і паштеті. Проте отруєння провокується достатньо рідко. Британський центр дослідження раку радить пацієнтам, що проходять курс хіміотерапії, бути обережними з даними продуктами.

Проте, на думку незалежних експертів, дану заборону слід розповсюдити на всіх ракових пацієнтів, що проходять будь-яку стадію лікування і хвороби. У вагітних жінок лістеріоз провокує викидень і можливе отруєння крові або менінгіт, якщо імунна система ослаблена.

newsland.ru