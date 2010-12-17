Народні засоби підвищать імунітет. Рецепти

Сьогодні в будь-якій аптеці ви без зусиль знайдете велику кількість препаратів для підвищення імунітету. Але натуральні засоби, як і раніше не втрачають актуальності і можуть скласти конкуренцію таблеткам.

Здоров`я проявляється в хорошому самопочутті і квітучому зовнішньому вигляді. Здорова людина випромінює впевненість у собі, у нього вистачає сил на реалізацію задуманого. Але як можна уберегти себе, наприклад, від грипу, коли всі навколо хворіють?

Відповідь проста: необхідно приділити особливу увагу підвищенню свого імунітету. Адже більшою мірою до захворювань схильна та людина, в організмі якої не вистачає необхідних речовин.

Ще наші бабусі знали, що саме підвищення імунітету народними засобами має чудовий вплив на людський організм. Може тому на їхніх столах ніколи не переводилися цибуля і часник, а чай завжди пили з медом або лимоном?

Так чому ж зараз ці продукти не завжди входять в наше меню. Цілком достатньо буде щодня вживати по одному зубчику часнику, і всі простудні захворювання обійдуть вас стороною.

Не слід також нехтувати трав`яними настоянками і сиропами. Візьміть одну цибулину, один лимон і ретельно перемішайте дані інгредієнти за допомогою блендера. В отримане пюре додайте трохи меду. У профілактичних цілях такий склад слід приймати по одній столовій ложці три рази протягом дня.

Настої з трав - кращий засіб для підвищення імунітету народними засобами, з яким може зрівнятися далеко не кожен лікарський препарат. Нижче наведено простий, але в той же час ефективний спосіб приготування лікувального чаю. Заваріть липу, дайте їй настоятися кілька годин і додайте меду.

Пийте й відвар з м`яти, меліси, звіробою та інших лікарських трав. Такий чудодійний чай не тільки буде сприяти зміцненню імунної системи, але очистить організм від токсинів і шкідливих речовин.

medsputnik.ru