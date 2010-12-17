Про стан здоров'я розкажуть волосся

Трихологи вважають волосся барометром здоров`я. І виявляється, навіть колір волосся сигналізує про схильність людини до певних захворювань. Зрозуміло, колір свій, натуральний ...

Блондинкам

За медичною статистикою, жінки набагато частіше за чоловіків страждають від вікової дистрофії сітківки, яка може призвести до сліпоти. При цьому до небезпечного захворювання особливо схильні саме світловолосі жінки. Тому натуральним блондинкам медики, насамперед, рекомендують стежити за своїм зором.

Крім того, їм обов`язково слід вводити у свій раціон більше продуктів лютеїном і цеаксантіном. Ці речовини містяться, наприклад, в шпинаті і горосі, і блондинкам дуже корисно щодня з`їдати тарілку зелених овочів. А ще - частіше готувати омлет: яєчний жовток - добре джерело лютеїну.

Інше вразливе місце світловолосих жінок - їхня шкіра: у ній менше виробляється меланіну, який забезпечує шкірі захист від шкідливого ультрафіолету. Тому ризик розвитку меланоми у блондинок особливо високий. Їм потрібно обов`язково користуватися косметикою з сонцезахисним компонентом, а також носити капелюх, що захистить від впливу прямих сонячних променів.

Брюнеткам

Трихологи наголошують, що останнім часом помітно збільшилася кількість жінок, які страждають від генетичного стоншення волосся: приблизно кожна п`ята жінка старше 30 років страждає від випадіння волосся. Найчастіше волосся починає стоншуватися у брюнеток, можливо, тому, що у них спочатку буває менше волосся. Причому, мова йде не тільки про жінок з чорним, як смола, волоссям. До брюнеток трихологи зараховують і жінок з досить темним каштановим волоссям.

Пам`ятайте, що здоров`я волосся багато в чому залежить від правильного харчування. Брак в організмі заліза може стати причиною випадіння волосся. Щоденна доза заліза має становити 18 мг - її можна заповнити, якщо вранці з`їдати тарілку вівсяної каші.

Рудоволосим

Природне руде волосся досить рідкісне явище. Таке волосся є результатом спадкової мутації ДНК. Через дану мутацію рудоволосі менш чутливі до місцевої або загальної анестезії - їм часто потрібно на 20 відсотків більше анестетиків, ніж блондинкам чи брюнеткам. Про це краще не забувати при відвідуванні стоматолога.

Крім того рудоволосі частіше за інших (на 90 відсотків!) піддаються такому недугу як хвороба Паркінсона. Але є і добра новина: запобігти хворобі Паркінсона допомагає фолієва кислота, тож рудоволосим треба їсти побільше сочевиці, бобів, шпинату і спаржі. Всі ці продукти насичені фолієвою кислотою.

www.medikforum.ru