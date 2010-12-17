Розлучення йде чоловікам на користь?

Нове дослідження показало, що розрив з дружиною робить чоловіків здоровішими і привабливішими, оскільки вони починають більше часу приділяти своїй зовнішності, щоб завоювати нове жіноче серце.

Зовсім по-іншому все відбувається у розлучених жінок. Вони, навпаки, починають повніти і гірше виглядати.

Вчені Каролингзького інституту, розташованого в Стокгольмі, досліджували 9000 чоловіків і жінок у віці від 45 років і старше протягом 8 років. Виявилося, що розрив відносин з дружиною благотворно позначається на чоловіках. Незважаючи на те, що вони деякий час проводять на самоті, вони починають краще виглядати і стають здоровішими.

Фахівці знаходять цьому наступне пояснення: у розведеного чоловіка з`являється більше часу для догляду за собою. Одним з мотиваторів такої уваги до себе і свого здоров`я стає бажання швидше позбутися від самотності і знайти нову подругу.

Дослідження минулого року, проведене в Америці, продемонструвало, що душевна травма, отримана в результаті розлучення, не проходить навіть при повторному шлюбі.

Дослідження чиказьких вчених, в якому взяли участь 8 тис. 652 чоловік у віці від 51 до 61, показало, що розлучені люди частіше хворіють хронічними хворобами і навіть раком, порівняно з тими, хто ніколи не одружувався.

medsputnik.ru