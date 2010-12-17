Росія першою у світі дозволила пересаджувати людям клітини свиней

У Росії офіційно зареєстрували методику лікування цукрового діабету за допомогою пересадки людині свинячих бета-клітин підшлункової залози, що виробляють інсулін.

На сьогодні в жодній країні світу не зареєстрована ніяка лікувальна методика з використанням тваринних тканин.

Лікуванням цукрового діабету за допомогою клітин свиней буде займатися російське представництво австралійської компанії Living Cell Technologies (LCT).

Суть методики полягає у введенні свинячих острівцевих клітин в черевну порожнину діабетика. Щоб не допустити відторгнення чужорідної тканини імунною системою, клітини поміщують у капсулу з полісахариду альгінату, одержуваного з водорості ламінарії. Ця речовина непроникна для клітин, але пропускає поживні речовини, глюкозу та інсулін. Завдяки їй прийом імуносупресивних препаратів після пересадки не потрібен.

Фахівці стверджують, що за підсумком клінічних випробувань на новозеландських пацієнтах уведення свинячих клітин істотно зменшувало потребу в інсуліні без значущих побічних ефектів.

Виконавчий директор LCT Росс Макдональд назвав реєстрацію Diabecell в РФ важливим кроком до глобальної комерціалізації цього прогресивного методу допомоги діабетикам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група американських учених з університету Флориди імплантували в мозок щурів стовбурові клітини людини, які благополучно прижилися в організмі тварин і забезпечували нормальне функціонування всього організму.