Що підштовхує школярів до агресії

Депресія, а не захоплення жорстокими відеоіграми, провокує розвиток агресії та схильність до насильства серед молоді, вважають фахівці Техаського університету /США/. Всупереч поширеній думці, сцени насильства і жорстокості в комп`ютерних іграх або на телебаченні не пов`язані із серйозними актами агресії серед підлітків молоді, стверджують експерти.

Психологи протягом року перевірили вплив відеоігор серед 302 школярів у віці від 10 до 14 років, у тому числі звернувши увагу на негативні події життя, включаючи проблеми з сусідами, негативні відносини з дорослими, ознаки асоціальної особистості, симптоми депресії, сімейну прихильність і злочинність серед однолітків.

Не захоплення жорстокими відеоіграми сприялоп асоціальній поведінці: головними винуватцями дослідники називають депресивні симптоми у багатьох школярів. Депресія особливо загострювала прояв насильства й агресії до оточуючих у тих дітей і підлітків, які вже мали антигромадські риси особистості.

ami-tass.ру