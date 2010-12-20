Фарба для волосся гробить жіночу печінку

Сьогодні фарбою для волосся користуються практично всі жінки. Хтось фарбується в домашніх умовах, а хтось звертається до фахівців. Проте, якою б фарбою для волосся ви не користувалися, вам варто знати про недавнє відкриття британських учених.

Багаторічне дослідження за участю жінок-добровольців показало, що фарба для волосся завдає нищівного удару по печінці. Виявляється, до складу цього косметичного продукту входять речовини, які можуть привести до утворення цирозу печінки.

Лабораторні дослідження показали, що шкідливі для печінки речовини є практично у всіх фарбах для волосся.

Експерти зробили висновок, що жінка серйозно ризикує здоров`ям своєї печінки, якщо фарбується кожного місяця протягом більш як 5 років, пише The Times of India.

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