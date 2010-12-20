Лондон - туберкульозна столиця Європи

Емігранти зробили Лондон "туберкульозною столицею Європи". В даний час Велика Британія - єдина серед західно-європейських країн, де щорічно діагностується більше 9000 випадків цього захворювання.

При цьому кожні чотири з 10 випадків діагностуються в Лондоні. Зростання захворюваності за 11 років (з 1999 року) збільшилося майже на 50% - з 2309 до 3450, констатує видання. Лікарі підозрюють, що ці цифри майже на третину нижче реальних. Поширенню хвороби сприяють умови життя серед проживаючих в британській столиці емігрантів.

Інфікування відбувається при тривалому тісному контакті з зараженим, каже експерт з туберкульозу, професор Алімуддін Зумла з Університетського коледжу Лондона. Спалахи туберкульозу відбуваються всередині груп іноземців: у 2009 році це були африканці (28%), індійці (27%) і європейці (10%). Але, схоже, що тепер багато людей заражаються туберкульозом, вже перебуваючи тут, а не привозять його з інших країн, відзначають фахівці.

У вікторіанську епоху туберкульоз був відомий як "біла чума", оскільки хворі люди були дуже бліді. Захворювання провокується бактеріальною інфекцією. У сучасній Англії причини виникнення туберкульозу ті ж, що і в минулому: погані житлові умови, переповненість житла і недостатня вентиляція. Симптоми туберкульозу варіюються від незначних (постійний кашель, задишка), до болю в суглобах і навіть менінгіту. Туберкульоз є причиною трьох мільйонів смертей щорічно у всьому світі.

ami-tass.ru