Чим загрожує їзда на велосипеді

Американські вчені виявили, що їзда на велосипеді може погіршувати якість сперми. Дослідження показало, що п`ять і більше годин їзди на велосипеді вдвічі підвищує сумарний ризик низької концентрації сперми і погану рухливість сперматозоїдів.

Дослідники з Бостонського університету обстежували 2200 чоловіків, які звернулися до клініки з лікування безпліддя. Всі учасники експерименту не були професійними спортсменами.

У добровольців були взяті аналізи сперми. Крім того, їх опитали на теми загального стану здоров`я і фізичної активності.

Після введення поправок на такі фактори, як вживання мультивітамінів, маса тіла, артеріальний тиск, бажаний фасон нижньої білизни і інші, з`ясувалося, що при регулярних фізичних тренуваннях, навіть з великими навантаженнями, якість сперми страждає не більше, ніж у відсутність фізичної активності.

Однак аналіз з урахуванням специфіки вправ показав, що п`ять і більше годин їзди на велосипеді вдвічі підвищує ризик низької концентрації сперми.

Зокрема, виявилося, що у понад 31 відсотка любителів велосипеда знижена концентрація сперми, проти 23 відсотків людей, які не тренуються регулярно. Зниження рухливості сперматозоїдів спостерігалося майже у 40 відсотків велосипедистів.

На думку керівника дослідження Лорен Уайз, це може бути обумовлено хронічним травмуванням та підвищенням температури яєчок при їзді на велосипеді.

medportal.ru