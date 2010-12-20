В Дунаї затонула баржа з мінеральними добривами

За повідомленням Посольства України в Румунії, 19 грудня в районі міста Гиндерешть у річці Дунай за 130 кілометрів від кордону з Україною через пошкодження у корпусі затонула баржа з мінеральними добривами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, баржа транспортувалась буксиром "Оріон" під прапором Молдови, перевозила насипом 964 тони мінерального добрива "Амофос". За попередніми даними, добриво нетоксичне.

Всього буксир транспортував 8 барж, які були завантажені в торгових портах міст Ізмаїл та Рені, до Белграду (Сербія).

Екіпаж з 11 осіб не постраждав.

З метою запобігання можливим негативним наслідкам на території України МНС у взаємодії з Мінеклогії, Мінтрансом, МОЗ та Держводгоспом здійснюють моніторинг якості води у річці Дунай.

Ситуація знаходиться під контролем МНС.