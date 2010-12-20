Як очистити організм після антибіотиків

В період лікування різних гострих і хронічних запальних захворювань, бактерійних, вірусних інфекцій, а особливо їх ускладнень – ангін, бронхітів, пневмоній, пієлонефритів, циститів, простатитів, аднекситів – наша печінка серйозно страждає від ударів ліків.

Є декілька шляхів підтримки організму після застосування антибіотиків.

Перший – відмовитися від продуктів харчування, вирощених із застосуванням хімічних добрив, пестицидів і перероблених за допомогою хімічних консервантів. А також від тваринницької продукції, у виробництві якої використовуються гормони і антибіотики. Другий - лікуватися, використовуючи натуральні препарати. Народні рецепти, в основі яких лежать природні цілющі засоби, допомагали за старих часів, допомагають і зараз, в століття технічного прогресу. До того ж, природні засоби, на відміну від синтетичних ліків, не дають побічних ефектів. Зараз це розуміють вже у всьому світі.

Ще один шлях – періодичне очищення печінки, жовчного міхура і кишечника під спостереженням лікаря. У клініці для курсу такого очищення досить 4-5 сеансів. Щоб повернути «бойову готовність» як печінці, так і кишечнику, застосовують різні методики, розроблені лікарями з різних країн і спеціалізацій. У комплексі використовують тільки натуропатичні засоби, тобто трави, олії і соки.

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