П'яний турист убив акулу біля берегів Шарм аш-Шейху

Сербський турист, який випадково приземлився власним задом на голову акули біля берегів Шарм Аш-Шейху, став героєм дня в Єгипті, де за останні тижні сталося декілька випадків нападу акул на туристів. Про цей курйозний випадок повідомляє New York Post з посиланням на Македонське інформаційне агентство.

Громадянин Сербії Драган Стевіч сильно напився під час вечірки в Шарм Аш-Шейху. Він заліз на високий трамплін і стрибнув у воду, але витончений стрибок йому не вдався: серб задом приземлився на голову акули, і вбив її.

Сам турист навіть не зрозумів, що сталося. Він доплив до берега, розповів своїм друзям про те, що вода виявилася "не дуже м`якою" і що він якось примудрився забити щиколотку.

Вранці єгипетська поліція виявила на пляжі мертву акулу.

Місцеві власті заявили, що вбита акула, певно, та сама, яка скалічила трьох людей і вбила ще одну. Власті Шарм аш-Шейху в нагороду пообіцяли сербові безкоштовний відпочинок. Новина про п`яного серба, який убив акулу, стала за останню добу одним з найбільш цитованих повідомлень. Втім, ніяких офіційних підтверджень того, що Стевіч позбавив Шарм аш-Шейх від "акули-людожера", не надходило.

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