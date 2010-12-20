Соняшникова олія - кращий зимовий крем для обличчя

У холодну пору року наша шкіра схильна до особливого стресу. На вулиці відкриті ділянки обвітрюються і підморожуються, а в приміщенні — пересихають і лущаться. Не гірше, ніж дорогі креми, вбереже шкіру від пересихання, зробить її пружною і еластичною — соняшникова олія!

Вона м`яка і в основному підходить для всіх типів шкіри, оскільки є цінним джерелом жирних кислот, які наш організм сам не синтезує, але дуже їх потребує! Соняшникова олія містить вітаміни А, В і Е.

Соняшникову олію можна використовувати як основу для масок і компресів, а також замість крему, щоб позбавитися лущення. Злегка підігрійте ємність з олією, опустивши її в гарячу воду. Потім нанесіть небагато олії на обличчя і гарненько помасажуйте. Після — промокніть шкіру серветкою, щоб зняти надлишки, але не змивайте водою.

Але якщо у вас є підозра на алергічну реакцію на даний продукт, тоді краще використовувати звичні засоби.

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