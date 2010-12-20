Які кімнатні рослини шкодять дітям?

Кімнатні рослини впливають на здоров`я всіх жителів квартири, а особливо на дітей.Тому обов`язково приберіть з кімнати дитини фікуси! Їх молочний сік, випаровуючись мікроскопічними крапельками через листя, потрапляє в повітря і може спровокувати алергічні реакції.

Як тільки малюк підростає - починає активно досліджувати навколишнє середовище. І ось тут його увага може привернути необачно залишений вами декоративний перець або пасльони. Ну як не спробувати яскраві ягідки на смак? Проте у всіх частинах цих рослин містяться отруйні речовини!

Всі квіти повинні знаходитися за межами досяжності допитливого «повзунка». Особливо, це стосується рослин, які стоять на підлозі. Адже інтерес малюка можуть викликати не тільки рослини, але і вміст горщиків, в яких вони ростуть. Листя і навіть грунт можуть потрапити в рот.

Які прекрасні квітучі кущі азалії і гортензії! Тільки ось рослини ці надзвичайно токсичні, особливо стебла і листя. Наприклад, листя і квіти гортензії містять іони ціаниду, які виявляють свою дію при контакті з водою або слиною. Якщо малюк візьме в рот такий листочок, наслідки можуть бути невтішними.

Серед популярних сьогодні рослин на першому місці по отруйності філодендрон і диффенбахія. І в довгастих серцеподібних листочках філодендрона, і в строкатому листі диффенбахії міститься нерозчинна у воді отруйна кислота.

Є кімнатні квіти, навіть дотик до яких може послужити причиною великих неприємностей для малюка. Це перш за все молочаї — пуансетія (різдвяна зірка), кротон. Молочний сік цих рослин дратує шкіру аж до утворення пухирів (особливо небезпечно попадання їдкої речовини в очі).

Мало того, деякі рослини, які нешкідливі для більшості людей, у персон з підвищеною чутливістю і малюків можуть викликати різноманітні алергічні реакції: бронхіальну астму, набряк слизистих оболонок, блювоту, пронос.

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