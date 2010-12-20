Чим небезпечні шампуні
13:13, 20 грудня 2010Зарубіжні новини
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Можуть викликати розвиток астми...
Останнє дослідження, проведене в Університеті Едінбургу, показало: мікроскопічні частинки, що містяться в шампунях, здатні негативним чином впливати на легені. Учені упевнені: виробники, що використовують наночастки, повинні правильним чином оцінювати всі ризики, як для працівників підприємств, так і для покупців.
Експеримент з щурами показав: вдихувані дрібні частинки були пов`язані з пошкодженнями легенів. Іноді це зачіпало імунну систему. Тобто деякі наночастки частіше провокували реакцію, схожу на астму, а інші частинки ще більше посилювали пошкодження легенів.
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