Передноворічна дієта

Багато пані, що не задоволені власною вагою, за тиждень до Нового Року мають всі шанси підкоригувати його. А для цього ми хочемо запропонувати дієту, яка допоможе позбавитися від трьох до п`яти кілограмів. Дієта не змусить особливо голодувати, а тому, при бажанні можна дотримуватися запропонованого режиму харчування і протягом двох-трьох тижнів без шкоди для здоров`я. Та й розроблена дієта справжніми фахівцями дієтології.

День перший, як, втім, і всі наступні, починається з першого сніданку, і в цей день він буде складатися з п`ятдесяти грамів сиру і одного вареного яйця.

На другий сніданок з`їжте один томат, а через півгодини після цього випийте чашку чорної кави без додавання цукру.

Обід: пропонується поласувати відварним м`ясом птиці в кількості двохсот грамів, і такої ж кількості брокколі.

Полудень складається з двохсот грамів салату зі свіжої капусти, огірка, селери, різної зелені й заправленого однією столовою ложкою олії.

Вечеря включає в себе сто грамів сиру і половину цієї кількості кефіру, жирністю 1%, а на десерт - грейпфрут.

День другий: сніданок - один тост з хліба з висівками, а через півгодини після цього чашка чорної кави без цукру.

Другий сніданок: склянка кефіру і грейпфрут.

Обід: двісті грамів пісного м`яса або риби відвареної.

Полудень: два свіжі огірка, через тридцять хвилин чашка чорної кави без цукру.

Вечеря: порція відвареної цвітної капусти.

День третій: перший сніданок: грейпфрут і через півгодини чашка кави без цукру.

Другий сніданок: з`їжте один свіжий томат нарізаний скибочками і посипаний зеленню петрушки або кропу.

Обід: на ваш вибір можете вибрати між м`ясом телятини, курячим м`ясом або рибою в кількості двохсот грамів у відвареному або запеченому вигляді.

Полудень: і знову грейпфрут, а через півгодини чашка чорної кави без цукру.

Вечеря передбачає вживання омлету, приготованого з двох білків і двохсот грамів шпинату в тушкованому вигляді.

День четвертий: перший сніданок: двісті грамів салату, приготованого з свіжих зелених овочів, а через тридцять хвилин, якщо з`явиться бажання, можна випити чорну каву.

Другий сніданок: сто грамів сиру і склянки кефіру, жирністю 1%.

Обід: одне варене яйце з зеленню кропу або петрушки.

Полудень: двісті грамів сиру.

Вечеря: приготуйте собі салат, що складається зі свіжих овочів: капусти, буряка, моркви, узятих в рівних кількостях і натертих на тертці, збризніть салат лимонним соком, запийте вечерю чашкою зеленого чаю.

День п`ятий: перший сніданок: варене яйце, через тридцять хвилин чашка кави без цукру.

Другий сніданок: склянка кефіру 1%-ного.

Обід: порція риби, запеченої без додавання масла або приготованої на пару, з гарніром з двохсот грамів шпинату.

Полудень: двісті грамів броколі відварної, чашка чорної кави без цукру.

Вечеря: грейпфрут і через півгодини чашка зеленого чаю.

День шостий: перший сніданок: сто грамів сиру, через півгодини чашка чорної кави без цукру.

Другий сніданок: два свіжих огірка.

Обід: двісті грамів на вибір: відвареної яловичини, м`яса птиці або риби.

Полудень: один апельсин.

Вечеря: салат зі свіжих зелених овочів в кількості двохсот грамів і зелений чай.

День сьомий: перший сніданок: суміш свіжих соків з моркви, апельсина і яблука.

Другий сніданок: сто грамів будь-яких овочів і така ж кількість відвареного рису.

Обід: суп-пюре з овочів у кількості двісті грамів, сто грамів курки у відварному вигляді, половина грейпфрута.

Полудень: один свіжий помідор.

Вечеря: сто грамів риби у відварному вигляді і така ж кількість консервованого зеленого горошку.

Ось таким може бути один з варіантів передноворічної дієти.

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