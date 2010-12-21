Передноворічна дієта
Надто голодувати не доведеться
Багато пані, що не задоволені власною вагою, за тиждень до Нового Року мають всі шанси підкоригувати його. А для цього ми хочемо запропонувати дієту, яка допоможе позбавитися від трьох до п`яти кілограмів. Дієта не змусить особливо голодувати, а тому, при бажанні можна дотримуватися запропонованого режиму харчування і протягом двох-трьох тижнів без шкоди для здоров`я. Та й розроблена дієта справжніми фахівцями дієтології.
День перший, як, втім, і всі наступні, починається з першого сніданку, і в цей день він буде складатися з п`ятдесяти грамів сиру і одного вареного яйця.
На другий сніданок з`їжте один томат, а через півгодини після цього випийте чашку чорної кави без додавання цукру.
Обід: пропонується поласувати відварним м`ясом птиці в кількості двохсот грамів, і такої ж кількості брокколі.
Полудень складається з двохсот грамів салату зі свіжої капусти, огірка, селери, різної зелені й заправленого однією столовою ложкою олії.
Вечеря включає в себе сто грамів сиру і половину цієї кількості кефіру, жирністю 1%, а на десерт - грейпфрут.
День другий: сніданок - один тост з хліба з висівками, а через півгодини після цього чашка чорної кави без цукру.
Другий сніданок: склянка кефіру і грейпфрут.
Обід: двісті грамів пісного м`яса або риби відвареної.
Полудень: два свіжі огірка, через тридцять хвилин чашка чорної кави без цукру.
Вечеря: порція відвареної цвітної капусти.
День третій: перший сніданок: грейпфрут і через півгодини чашка кави без цукру.
Другий сніданок: з`їжте один свіжий томат нарізаний скибочками і посипаний зеленню петрушки або кропу.
Обід: на ваш вибір можете вибрати між м`ясом телятини, курячим м`ясом або рибою в кількості двохсот грамів у відвареному або запеченому вигляді.
Полудень: і знову грейпфрут, а через півгодини чашка чорної кави без цукру.
Вечеря передбачає вживання омлету, приготованого з двох білків і двохсот грамів шпинату в тушкованому вигляді.
День четвертий: перший сніданок: двісті грамів салату, приготованого з свіжих зелених овочів, а через тридцять хвилин, якщо з`явиться бажання, можна випити чорну каву.
Другий сніданок: сто грамів сиру і склянки кефіру, жирністю 1%.
Обід: одне варене яйце з зеленню кропу або петрушки.
Полудень: двісті грамів сиру.
Вечеря: приготуйте собі салат, що складається зі свіжих овочів: капусти, буряка, моркви, узятих в рівних кількостях і натертих на тертці, збризніть салат лимонним соком, запийте вечерю чашкою зеленого чаю.
День п`ятий: перший сніданок: варене яйце, через тридцять хвилин чашка кави без цукру.
Другий сніданок: склянка кефіру 1%-ного.
Обід: порція риби, запеченої без додавання масла або приготованої на пару, з гарніром з двохсот грамів шпинату.
Полудень: двісті грамів броколі відварної, чашка чорної кави без цукру.
Вечеря: грейпфрут і через півгодини чашка зеленого чаю.
День шостий: перший сніданок: сто грамів сиру, через півгодини чашка чорної кави без цукру.
Другий сніданок: два свіжих огірка.
Обід: двісті грамів на вибір: відвареної яловичини, м`яса птиці або риби.
Полудень: один апельсин.
Вечеря: салат зі свіжих зелених овочів в кількості двохсот грамів і зелений чай.
День сьомий: перший сніданок: суміш свіжих соків з моркви, апельсина і яблука.
Другий сніданок: сто грамів будь-яких овочів і така ж кількість відвареного рису.
Обід: суп-пюре з овочів у кількості двісті грамів, сто грамів курки у відварному вигляді, половина грейпфрута.
Полудень: один свіжий помідор.
Вечеря: сто грамів риби у відварному вигляді і така ж кількість консервованого зеленого горошку.
Ось таким може бути один з варіантів передноворічної дієти.