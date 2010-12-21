Чим корисне недосипання

Сон - кращі ліки, але як виявляється, далеко не завжди це вірно. У деяких ситуаціях людину краще позбавити сну заради її ж блага.

Психологи з Японії провели ряд експериментів з добровольцями і довели, що недолік сну допомагає подолати посттравматичний стресовий розлад.

Чоловікам і жінкам показали два різні відео-ролики. Одні побачили страшну автоаварію, а інші спостерігали спокійний рух автомобілів. Потім тих, хто дивився страхітливі кадри, розділили на дві групи: одних відправили спати, а інших позбавили сну.

Через деякий час провели тест на наявність страху перед дорогою. У тих, хто спав після неприємних кадрів, виявився посттравматичний стресовий розлад - вони боялися можливого ДТП, а ось у тих, хто не спав, не виявилося симптомів страху.

Експерти пояснили: під час сну одержана вдень інформація переходить з короткочасної пам`яті в довготривалу. Позбавлення сну дозволяє цього уникнути.

newsland.ru