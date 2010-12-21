Комедії знижують тиск

Американські учені з`ясували, що сміх людині продовжує життя. До того ж сміх знижує артеріальний тиск, зменшує дію стресів на організм. Окрім цього, сміх покращує роботу імунної системи.

У дослідженнях брали участь добровольці, яким показували фрагменти різних художніх фільмів. У людей, що дивляться комедії, рівень стресу став нижчий, знизився артеріальний тиск.

Дія на організм така ж, як і після фізичних тренувань. Завдяки сміху, в крові знижується вміст речовин, що є причиною пошкодження артерій. У людини підвищується настрій.

flistnews.com