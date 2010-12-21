Найдешевший і найефективніший спосіб виглядати молодшою

Найдешевший і найефективніший спосіб виглядати молодше і привабливіше - нормально висипатися, вважають вчені з Каролінського інституту в Швеції.

Автори дослідження говорять, що факти позитивного впливу сну на красу останнім часом набули переконливих наукових доказів.

Дослідники запросили 23 людей у віці від 18 до 31 року. Добровольців сфотографували в два різні дні між 14-00 і 15-00. Перший раз - після того, як вони добре виспалися, а другий - після безсонної ночі.

Після цього ще 65 добровольців оцінювали отримані фотографії за рівнем привабливості й здоров`я зображених на них.

З`ясувалося, що найвищі оцінки отримали саме ті фотографії, на яких зображалися виспані люди. Навіть у порівнянні з їхніми власними фотографіями, на яких вони були після безсонної ночі.

Вчені стверджують, що сон впливає на зовнішність, і ознаки недосипу легко вгадуються оточуючими, роблячи людину менш привабливими в їхніх очах.

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