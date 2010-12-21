Як правильно вибрати до Нового року іграшку для дитини

У переддень Нового року Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини /Росспоживнагляд/ звертає увагу споживачів на вибір дитячих іграшок. Фахівці нагадують, що найчастіше від правильного вибору батьків залежить здоров`я малюка.

Вибирайте такі настільні ігри, де темний контур зображений на блакитному, зеленому, жовто-зеленому, помаранчевому або оранжево-червоному тлі, радять фахівці. У жодному разі не купуйте ігри з чорним зображенням на темно-сірому фоні - граючи, дитина буде напружувати зір.

При виборі та купівлі іграшки слід звернути увагу на її зовнішній вигляд.

Відповідно до загальних вимог іграшки та матеріали, з яких вони виготовлені, мають бути зовні чистими. Доступні кромки металевих деталей, кромки пластмасових і дерев`яних іграшок не повинні бути гострими, повинні бути без задирок і тріщин. Складні і ковзаючі пристрої (прасувальні дошки, коляски і т.д.) повинні бути забезпечені обмежувачем або замком, який попереджає мимовільне складання. Захисно-декоративні покриття іграшок повинні бути стійкими до дії слини, поту, вологої обробки.

Поверхневе фарбування та розпис брязкалець не допускається. Маса іграшок типу брязкалець, призначених для дітей у віці до 3-х років повинна бути не більше 100 грамів.

У м`яких іграшках шви мають бути міцними. М`який матеріал для наповнювача не повинен містити твердих або гострих сторонніх тіл.

Кожна іграшка повинна бути забезпечена чіткої попереджувальної інформацією про можливі побічні ефекти (небезпеки), що виникають при її користуванні та шляхи можливого уникнення (зменшення) небезпек. Наприклад: «не рекомендується дітям до 3-х років».

Іграшка, використання якої включає збирання, має бути забезпечена докладною інструкцією. Інформація про сертифікацію та терміни служби іграшки обов`язкові.

Якість іграшок регламентується ГОСТ 25779-90 «Іграшки. Загальні вимоги безпеки і методи контролю »та ГОСТ Р 51555 - 99« Іграшки. Загальні вимоги безпеки і методи випробувань. Механічні і фізичні властивості ». Зазначені стандарти поширюються на дитячі іграшки, призначені для дітей у віці до 14 років.

Будьте уважні при виборі іграшок.

ami-tass.ru