Британкам запропонували стерилізацію під час перерви

Мешканки Великої Британії, які не хочуть мати дітей, зможуть пройти операцію стерилізації під час обідньої перерви, повідомляє The Sunday Telegraph. Нову послугу жінкам запропонувала лондонська клініка Cadogan.

На відміну від стандартної операції по перев`язці маткових труб, при якій необхідний доступ в черевну порожнину, нове втручання проводиться ендоскопічним методом і не вимагає загального наркозу. За допомогою гістероскопа хірург через піхву вводить в фаллопієві труби пацієнтки металеві спіралі.

Операція вартістю 2700 фунтів займає не більше 45 хвилин. Протягом трьох місяців після цього спіралі обростають сполучною тканиною і повністю закупорюють маткові труби, перешкоджаючи потраплянню яйцеклітин в порожнину матки.

Гінеколог Cadogan Мартін Фарруджа (Martin Farrugia) відзначив, що нова операція стерилізації в першу чергу призначена для тих жінок, які не хочуть повідомляти чоловіку та іншим родичам про своє рішення. За його словами, це може бути пов`язано з нетерпимим ставленням представників деяких релігій до контрацепції.

Ініціатива клініки Cadogan викликала негативну реакцію в професійному середовищі. На думку фахівців, надання подібних послуг цинічне, позаяк призводить до зростання недовіри в сімейних відносинах.

medportal.ру