Куріння матері впливає на стать дитини

Американським ученим, що обстежили близько 4000 американців у віці 33-40 років, вдалося виявити цікаву закономірність: куріння матері під час вагітності робить безпосередній вплив на формування статі майбутньої дитини.

Статистика показала, що у жінок, що палять, на 30% частіше народжуються дівчатка, і чим більше палить майбутня мати, тим ймовірність народити дівчинку вища. При цьому, як відзначають дослідники, пристрасть до тютюну батька ніяк на стать дитини не впливає.

Учені підкреслюють, що дані спостереження виявляють не пряму залежність, а лише причинно-наслідковий зв`язок, і тим більше не рекомендують використовувати ці дані при плануванні статі дитини.

deti.mail.ru