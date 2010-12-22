Які навушники найшкідливіші?

Майте на увазі, що найбільш негативну дію на слух підлітка мають так звані «навушники-пігулки» (на жаль, саме вони більше зараз поширені). Чим менші навушники, тим ближче джерело звуку до барабанної перетинки, — тим більше навантаження на неї. Отже, ваш перший крок поговорити з дитиною і переконати замінити її «пігулки» на накладні навушники. Природно, користування такими навушниками зовсім не означає, що тепер можна буде вмикати гучність так, щоб музику, що ллється з навушників, чули сусіди. Не забувайте, що максимально комфортний рівень гучності — 80 дБ.

Для підлітків навушники — часто не тільки приємний звуковий фон, але ще і універсальні беруші — спосіб відгородитися від зовнішнього світу. Подумайте, що в цьому світі його так сильно не влаштовує, що він не хоче його чути? Часом одна задушевна бесіда з дитиною може подолати багаторічну звичку. Врешті-решт, зайвий привід поспілкуватися з рідним меломаном — того вартий.

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