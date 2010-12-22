Прості засоби для лікування ревматизму

* 1 столову ложку квіткових кошиків полину цитварного заливають в термосі 300 мл кип`ятку і настоюють 2 години, проціджують і застосовують як зовнішній знеболюючий засіб при ревматизмі, невралгії і люмбаго.

* Узяти 50 г подрібненої сухої трави конюшини на 1 л кип`ятку. Настоювати 2 години, процідити. Ванну приймати на ніч. Курс лікування: 12–14 ванн.

* Квітки бузку рихло засипають в півлітрову пляшку до верху, заливають 40%-им спиртом, настоюють 21 день в темному місці і проціджують. Приймають по 30 крапель 3 рази на день до їжі. Курс лікування – 3 місяці. Можна використовувати і інший рецепт: 2 столових ложки квіток заливають скл. горілки або 70%-ого спирту, настоюють 7 днів в теплому місці, періодично струшуючи. П`ють по 50 крапель горілчаної або по 20–30 крапель спиртної настоянки 3 рази на день за 20 хвилин до їжі і натирають хворі місця (суглоби, п`яти).

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