Новорічний делікатес може бути небезпечний для життя

Для новорічного застілля більшість з нас традиційно запасаються баночкою-другою червоної ікри. Як її вибрати? Чим справжня ікра відрізняється від неякісного або простроченого товару?

Для багатьох незмінним атрибутом новорічного застілля є червона ікра. Невипадково, що у грудні продажі цього делікатесу зростають. Однак часто під виглядом червоної ікри криється неїстівний і навіть небезпечний продукт. Щоб отримати задоволення від справжнього делікатесу і не отруїтися, експерти радять утриматися від покупок на вагу.

По-перше, продукт цей швидко псується, і невідомо, скільки він лежить на прилавку. Відповідно, якщо давно, то в ньому накопичуються шкідливі бактерії і мікроорганізми. Більш того, нерідкі випадки, коли в розвісну ікру додають, як мінімум, газовану воду (це ще нічого) або мийні засоби для надання їй свіжого і рихлого виду. Зрозуміло, про виконанні таких маніпуляцій вам ніхто не повідомить, та й ви самі, навіть спробувавши, можете не здогадатися про такі добавки. Не кажучи вже про те, що, вибираючи розвісну ікру, можна наткнутися на відверту підробку: ікру білкову чи зроблену з желатину.

Однак перевага придбання вагової ікри все ж є: на відміну від закупореної банки, ви можете відразу роздивитися ікру і навіть спробувати. Відповідно, якщо ви все-таки купуєте ікру на вагу, то робіть це в перевірених, рекомендованих місцях і керуйтеся деякими правилами. Як відрізнити білкову імітацію від натуральної ікри, пояснює Олена Петрова, експерт Товариства захисту прав споживачів "Громадський контроль":

"У білкової, несправжньої ікри ікринки більш жорсткі, складно лопаються, ікринки яскраво-помаранчевого кольору, а у справжньої ікри вони лопаються при легкому натисканні. До того ж, у справжньої ікри завжди можна побачити крапочки на ікринках, так звані "вічка зародка ".

Крім іншого, ікринки якісного продукту легко відокремлюються одна від іншої, колір у них найчастіше ненасичений, а не яскраво-оранжевий, не повинно бути ніякого нальоту, плівки, слизу, без запаху соняшникової олії або згірклого жиру. Якісна ікра не може сильно гірчити. Якщо ви купуєте продукт у банці, то, звичайно, перевірити все це ви зможете вже тільки, розкривши її, але в цьому випадку убезпечити себе можна, уважно вивчивши упаковку та етикетку. Так, можливо, не всі знають, що деякі консерванти з недавнього часу не дозволені до використання, зазначає Олена Петрова:

"Оптимальний склад ікри: ікра, сіль, 1-2 консерванти. За ГОСТом дозволено лише один консервант - сорбінова кислота. Донедавна використовувався ще один консервант - уротропін. Але з липня 2010 року він заборонений в Росії. У Європі заборонено дуже давно. Це канцерогенна речовина, Е 329. Звертайте увагу. Не купуйте, якщо він є ".

Зрозуміло, що на етикетці повинні бути вказані сорт, виробник, дати випуску і термін придатності. Природно, банка, якщо вона бляшана, не може бути роздутою. Взагалі, в ідеалі потрібно купувати ікру в скляній тарі, оскільки в жерстяній до вишуканого смаку домішуються продукти окислення.

До речі, ще один спосіб перевірити, чи справжню ікру ви купили - кинути 2-3 ікринки у склянку з гарячою водою. Фальшива ікра розчиниться в ній.

Що стосується свіжості, то, як правило, ікру видобувають в липні-серпні. Тому, якщо вказана інша дата випуску, це значить, що солили ікру морожену або фасували торішню, що, зрозуміло, відіб`ється на якості. Вагова ікра, з урахуванням того, що вона свіжа і без консервантів, зберігається місяць-два в холодильнику; баночна, присмачена як мінімум одним-двома "Е", - близько року.

Що стосується іншого делікатесу - ікри чорної, то майте на увазі, вона може продаватися тільки в магазинах. Якщо ви бачите цю ікру на ринку, то це 100% браконьєрський товар. І жоден продавець на базарі не зможе надати вам ветеринарне свідоцтво, а, відповідно, з`ясувати дати випуску та придатності, умови зберігання і склад буде неможливо.

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