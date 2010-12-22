Застуда і декрет тепер обійдуться дорого

З наступного року в Росії зміниться порядок розрахунку декретних допомог і виплат за листками непрацездатності. Людей, які мають стабільну зарплату, це серйозно не торкнеться. А от у випадку якщо у вас змінювалася зарплата або ви зовсім якийсь час не працювали, розмір оплати "лікарняного" або декретної допомоги може істотно скоротитися.

Намагаючись залатати діри в бюджеті Фонду соціального страхування, уряд і депутати Держдуми пішли на непопулярні заходи. З наступного року набувають чинності поправки до Закону "Про обов`язкове соціальне страхування". Тепер розраховувати виплати за лікарняними листками, а також розміри допомоги по вагітності та по догляду за дитиною будуть по-новому. Якщо раніше для цього брали середній заробіток за останній рік, то тепер влада вирішила збільшити цей період до двох років. Як правило, заробітна плата з роками збільшується. І тоді чим більше буде період, виходячи з якого розраховується середній дохід, тим менше виявиться розмір допомоги чи лікарняних виплат, говорить голова комісії з соціальної політики і трудових відносин Мосміськдуми Михайло Антонцев:

"З урахуванням того, що за рахунок інфляції більшість роботодавців підвищували заробітну плату, то величина буде зменшуватися, в порівнянні з тим, що зараз діє при розрахунках. Тому, насправді, це зменшує розмір оплати лікарняних листів, і особливо для жінок, які готуються стати матір`ю ".

Але і це ще не все. Для розрахунку розміру допомоги заробіток за два календарні роки поділять на 730 (тобто на кількість календарних днів). Зараз же беруть тільки реально відпрацьовані дні, а періоди, коли людина хворіла або була без роботи, взагалі не враховуються. Природно, що ця поправка в багатьох випадках також скоротить розмір допомоги. У Міністерстві охорони здоров`я вважають нову формулу справедливою, оскільки вона відповідає страховому принципу: "більше заплатив внесків - більше отримав".

За допомогою нових правил Фонд соціального страхування зможе заощадити десятки мільярдів рублів. Але, за словами керівника департаменту соціального розвитку Федерації незалежних профспілок Андрія Черкасова, це якраз ті гроші, які не отримають хворі та вагітні.

www.vesti.ru