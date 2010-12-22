Кричати на чоловіка корисно для здоров'я?

Згідно останніх досліджень, жінки, що дають вихід своєму гніву, живуть довше за тих, хто тримає язик за зубами. У чоловіків все навпаки .

Фахівці Американської асоціації кардіологів проаналізували, яким чином сварки між подружжям відбиваються на роботі серця. Дослідники протягом десяти років спостерігали за двома тисячами жінок. Виявилось, що виникаючі у них проблеми з серцем були безпосередньо пов`язані з тим, як вони поводилися при сутичках з чоловіком.

Так, у жінок, які вважали за краще тримати все в собі, ймовірність передчасної смерті була в чотири рази вища, ніж у тих, хто виражав свій гнів, передає vrach.tv.

«Можливо, це пояснюється тим, що коли щось тримаєш в собі і не випускаєш назовні, то міняється рівень гормонів стресу», - заявив учений Елейн Ейкер.

В той же час на чоловіків крик має зворотну дію. Чим більше вони кричать, тим гірше себе почувають. Згідно даним досліджень, які провели американські медики, у запальних чоловіків підвищується ризик серцево-судинних захворювань.

focus.ua