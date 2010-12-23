В дні Різдва і Нового року смертність різко підвищується

Незвичайний подарунок піднесли своїм співгромадянам американські учені напередодні католицького Різдва, шанованого в західному світі навіть вище, ніж Новий рік: виявилось, що саме ці святкові дні відрізняються підвищеною смертністю, пише британська газета The Daily Mail.

"Кажуть, що справа в психологічному стресі. Але для повного пояснення такої версії недостатньо", - вважає професор. Можливі пояснення включають переповнення приймальних покоїв лікарень, дорожні умови, мороз і зловживання алкоголем. Але жодна з цих обставин не зіграла вирішальної ролі в зростанні смертності. Учений відмів припущення, що деякі тяжкохворі люди знаходять в собі сили триматися за життя до настання свят: у такому разі смертність перед святами знижувалася б на відповідну величину, але такого явища не виявлено, пояснив професор канадській газеті The National Post.

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