Спеція шафран покращує зір

Австралійські учені провели дослідження за участю людей, які скаржилися на погіршення зору. Перша група добровольців впродовж 3 місяців приймала пігулки з екстрактом шафрану, а наступні 3 місяці їм давали пігулки-пустушки. Друга група випробовуваних, навпаки, спочатку приймала плацебо, а потім пігулки з шафраном.

Після закінчення експерименту зір учасників перевірили на таблиці. Поліпшення зору виявилося у всіх учасників. Проте позитивні результати простежувалися тільки тоді, коли добровольці приймали шафранові пігулки.

Учені планують провести додаткові дослідження, щоб перевірити здатність шафрану лікувати ретиніт, який може викликати довічну сліпоту в ранньому віці.

podrobnosti.ua