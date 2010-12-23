У дівчинки зупиняється серце, коли вона радіє

Для батьків дворічної Холлі Клівленд кожне свято стає серйозним приводом для неспокою. Річ у тому, що їх дочка страждає рідкісним розладом: під час сильного збудження, викликаного, наприклад, відчуттям радості, у неї зупиняється серце. Коли дівчинка бачить, наприклад, подарунки під ялинкою, у неї можуть початися рефлекторні напади, відомі також як непритомні напади.

Через 30 секунд серце Холлі починає битися як ні в чому не бувало, але для Тіни і Рея Клівленд ці півхвилини перетворюються на вічність.

«Я знаю, що її серце знову битиметься, — говорить мати дівчинки. — Але кожного разу, коли це відбувається, я не можу не панікувати. Будь-яка мати на моєму місці теж впала б в паніку, якщо її дитина лежить на підлозі і не дихає цілі півхвилини. Це жахливо».

Як пише Daily Mail, причиною недуги є гіперактивність блукаючого нерва, який забезпечує зв`язок мозку з серцем і легенями.

Лікарі запевняють, що серце завжди почне битися знову, і хвилюватися немає причин. Проте справитися з недугою вони поки не в змозі.

health.mail.ru