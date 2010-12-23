Як зупинити застуду, що починається

Деякі поради допоможуть справитися з застудою: 1. Якщо ви відчули нездужання, візьміть лікарняний. На початку хвороби необхідний постільний режим. 2. На початку хвороби слід приймати імуномодулюючі препарати. 3. При лікуванні застуди необхідне рясне пиття. Краще пити чай з медом, з лимоном, а також робити морси з брусниці, журавлини. Антисептичними властивостями володіє настій з ромашки. 4. Використання ароматерапевтичних процедур з ефірними оліями евкаліпта, камфори.

5. Розчином солі можна промивати ніс. Слід узяти половину чайної ложки солі на склянку теплої води і промивати ніс і горло не менш 3-4 разів на день. Після промивання носа слід використовувати краплі. 6. Якщо немає температури, то можна приймати гарячі ванни. У ванну можна додавати хвойний екстракт, морську сіль.

7. Необхідно також провітрювати кімнату, щоб в кімнаті було завжди свіже повітря. Під час провітрювання виходьте з кімнати. 8. Ноги повинні бути в теплі. 9. При застуді необхідне правильне харчування: бульйони, свіжі фрукти, овочі. 10. Важливі вітаміни групи В, які є в горіхах і вівсянці. У застуди і грипу схожа клінічна картина. При перших ознаках застуди слід звернутися до лікаря.

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