Що швидко допоможе при перевтомі

* Для попередження перевтоми у дітей необхідно налагодити їх режим дня, виключити недосипання, недоїдання, зменшити навантаження, правильно організувати чергування занять і відпочинку.

* Слід відпочити від тієї роботи, яка викликала стомлення.

* При виникненні стану фізичної або розумової перевтоми рекомендується користуватися різними засобами народної медицини, які мають тонізуючу дію на організм.

Лікування стомлення народними засобами.

Чай, соки

* Чай. Випити чашку чаю з молоком і ложкою меду або склянку настою м`яти перцевої.

* Зелений чай. Заварювати крутий зелений чай і пити без обмежень.

* Виноградний сік. Випити 1/2 скл. виноградного соку: по 2 ст. ложки кожні 2 години.

* Гранатовий сік. Приймати сік граната як тонізуючий засіб.

* Листя брусниці. Листя брусниці заварювати як чай і приймати відповідно.

* Морква. По 100-200 мл свіжоприготованого соку моркви пити 3 рази на день.

* Буряк. Сік буряка приймати всередину по 0,5 скл. 3-5 разів на день до їди.

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