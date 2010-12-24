Американець прожив 41 рік з перлиною в слуховому ході

Американські лікарі витягли з вуха пацієнта перлину, з якою він прожив 41 рік, пише The Atlanta Journal-Constitution.

За словами 46-річного Келвіна Райта (Calvin Wright) з Атенс-Кларка в штаті Джорджія, люди завжди говорили, що він дуже голосно розмовляє. Сам Райт цього не відчував.

У грудні 2010 року американець звернувся в Лікарню Сент-Мері з приводу бронхіту. Медсестра Хейлі Фолкнер (Haley Faulkner), що проводила первинне обстеження, оглядаючи правий слуховий хід, запитала, чи користується він ватяними паличками. Одержавши ствердну відповідь, вона повідомила, що бачить в вусі ватяний наконечник.

Фолкнер спробувала витягнути чужорідне тіло і переконалася, що в слуховому ході Райта застрягла не вата, а щось тверде. Вона направила пацієнта до ЛОР-лікаря Джеймса Демсі (James Dempsey), який витягнув з вуха американця перлину.

Виявилось, що в п`ятирічному віці Кларк з молодшою сестрою порвали перлове намисто своєї матері і розсипали намистини. Сестра в процесі гри засунула дві перлини у вухо брата. Коли мати повернулася, вона відвезла сина в лікарню, де лікарі витягнули чужорідний предмет. Але, як з`ясувалося, одна перлина залишилася в вусі.

Після витягання перлини Райт відзначив значне поліпшення слуху. Він також повідомив, що кілька разів в житті піддавався огляду слухових ходів, проте жоден медпрацівник не виявив чужорідний предмет.

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