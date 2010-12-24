Головний нарколог хоче перевірити всіх старшокласників

09:24, 24 грудня 2010
Зарубіжні новини
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Потрібна законодавча норма

Головний нарколог Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку РФ Євген Брюн вважає правильною ідею повсюдного тестування старшокласників на вживання наркотичних речовин, повідомляє Бі-бі-сі.

За його словами, 10-12% старшокласників мають досвід вживання наркотичних речовин.

Брюн додав, що для введення загального тестування учнів потрібна відповідна законодавча норма.

 

 

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