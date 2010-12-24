У Китаї поліція звільнила 360 викрадених жінок і дітей

Київ. 24 грудня. УНІАН. За останні два з половиною роки поліцейські китайської провінції Гуйчжоу звільнили 360 жінок і дітей, викрадених з метою продажу.

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на агентство Сіньхуа

За даними місцевого Управління громадської безпеки (УГБ), станом на 30 листопада по всій провінції були розкриті 310 справ про викрадання жінок і дітей і знешкоджено 47 злочинних угруповань.