Виявили ще одну шкідливу властивість кока-коли

Споживання кофеїну малюками призводить до порушення сну, вважають вчені з медичного центру Університету Небраски, США. Дві третини малюків щодня вживають продукти з кофеїном, а батьки не в курсі, якої шкоди це приносить їх дітям. Доктор Вільям Варзак і його колеги опитали більше 200 дітей у віці від 5 до 12 років.

З`ясувалося, що діти у віці від 8 до 12 років споживають у середньому 109 мг кофеїну в день. Це еквівалент майже 3 банок коли. А малюки у віці 5 років випивають близько банки коли. Цілих 75 відсотків опитаних дітлахів щодня п`ють напої, що містять кофеїн.

Стимулюючий ефект кофеїну дуже небезпечний для нервової системи дитини і може призвести до серйозних розладів сну і поведінки, вважають дослідники. Крім того, відомо, що дитячий недосип здатен викликати відставання в рості та фізичному розвитку, а також захворювання серцево-судинної системи.

Тому вчені попереджають: батьки повинні знати про шкідливий вплив кофеїну і уважно стежити за тим, що п`є їхній малюк.

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