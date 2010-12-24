Пігулки-пустушки лікують

Лікування хвороб плацебо, навіть в умовах, коли пацієнт знає про лікарський обман, дійсно дає результат. До такого висновку прийшли працівники Медичної школи Гарварду і ізраїльського медичного центру Beth.

Вони проводили дослідження за участю 80 пацієнтів з так званим синдромом роздратованої кишки. Їх розділили на дві групи. Протягом трьох тижнів одній групі взагалі не пропонували ніякого лікування, а іншій рекомендували з`їдати шматок рафінаду замість пігулок.

Виявилось, що кожен другий пацієнт, що приймав цукор, за три тижні показав таке ж поліпшення стану, який одержав би завдяки застосуванню міцних ліків. І це при тому, що всі вони знали, що їдять цукор замість фармпродукції.

На думку учених, результати такого дослідження достатньо показові і корисні для подальшого вивчення і застосування плацебо як засобу лікування хвороб, особливо тих, які викликані психологічними розладами.

likar.info