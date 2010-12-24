Які емоції підривають здоров'я

Вченими з Австрії було проведено дослідження, в ході якого спостерігали за добровольцями у кількості двох тисяч протягом п`яти років.

У результаті, фахівцями у галузі психології та психосоматики були виділені ті емоції, які особливо шкідливі для здоров`я людини.

Заздрість. Як довели результати дослідження, у людей, які заздрять, в 2,5 рази вище ризик виникнення інфаркту, ніж у людей, які раді чужим успіхам.

Ревнощі. Учений з`ясував, що наявність почуття ревнощів веде до порушення гормонального статусу організму і насамперед зменшує вироблення статевих гормонів, зокрема тестостерону, що є причиною розвитку чоловічої імпотенції.

Самобичування. Почуття власної провини підвищує ймовірність розвитку онкологічних захворювань. Крім того, ця група людей частіше хворіє на простудні захворювання, частіше схильні до інфекцій.

Жалість до себе. Дане почуття може спровокувати захворювання печінки. Крім того у людей, які себе жаліють, збільшується вироблення ацетилхоліну - гормону слабкості, знижується вміст цукру в крові, виникають проблеми з прийомом їжі.

Жадібність. Жадібні люди страждають на розлади системи травлення, може виникнути булімія або анорексія.

potok.ua