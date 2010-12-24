Кора новорічної ялинки - унікальні ліки

Виявляється, ялинка – не тільки головний атрибут новорічних свят, але і незамінний медичний засіб. Її кора покращує циркуляцію крові, стан шкіри, допомагає жінкам справитися з передменструальними болями і рятує від дзвону у вухах.

У Британії кора вже з`явилася в аптеках у вигляді пігулок і коштує близько 10 фунтів. Її творці заявляють про надзвичайні антиоксидантні і протизапальні властивості кори. За їх словами, кора здатна регулювати вироблення і виділення оксиду азоту в стінки кровоносних судин, що покращує кровотік і збільшує циркуляцію крові. Так можна зміцнити судини, понизити кров`яний тиск, знизити холестерин і запобігти утворенню тромбів.

Крім того, незалежні дослідження довели: кора допомагає справитися з симптомами астми, остеопорозу, тромбозу глибоких вен і порушенням добового ритму.

likar.info