Водорості - «морське» лікування

Завдяки тому, що морська капуста «вбирає» в себе різні поживні речовини, це робить її за багатьма показниками дуже корисною.

Корисна морська капуста при проблемах з кишечником, а саме при запорах. У ламінарії міститься альгінова кислота, яка затримує всмоктування води в кишечнику, а це нормалізує роботу кишечнику. Крім цього у водоростях міститься велика кількість мінеральних солей і клітковини. Два ці «інгредієнти» дозволяють м`яко вирішити проблему запору, а також допомогти налагодити роботу органів травлення.

Ламінарія є незамінною у лікуванні порушення обмінних процесів і захворювання серця і судин. Не секрет, що в морській капусті міститься велика кількість йоду. Саме йод дозволяє зупинити розвиток атеросклерозу, очищаючи судини від холестеринових відкладень.

Морська капуста використовується для лікування міозиту, невриту і остеохондрозу. Для цього використовують компреси на основі водоростей. На відро води температурою п`ятдесят градусів беруть шість пачок морської капусти і залишають на півгодини. Потім настій проціджують і отримують особливий лікувальний «бруд». На хвору ділянку тіла накладають марлю, а поверх - «бруд» шаром у два сантиметри. На «бруд» накладають целофан і шматок вати, а після все добре фіксують за допомогою бинта. Тривалість компресу становить шість годин. Варто провести не більше п`ятнадцяти таких процедур. Але якщо у вас є алергічні реакції або пухлини, то таке лікування вам протипоказано.

Якщо вас мучать болі в суглобах, почніть процедури водоростевих ванн. Для приготування ванни візьміть пачку сухої морської капусти і додайте її у відро води температурою в сорок п`ять градусів. Помістіть ноги у відро на півгодини, а потім злегка обсушіть рушником. Потім відправляйтеся в ліжко на шість годин. Як правило, після п`ятнадцяти процедур настає помітне полегшення.

Будьте здорові!

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