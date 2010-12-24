Сьогодні в Європі знову закрито аеропорти
11:31, 24 грудня 2010Зарубіжні новини
0
Через погані погодні умови й снігопад
Через погані погодні умови й снігопад у Європі сьогодні знову закрито ряд аеропортів.
Про це повідомляє Європейська організація безпеки авіапольотів «Євроконтроль».
Так, за даними організації, до 11:00 за середньоєвропейським часом закрито аеропорт Дюсельдорфа, до 10:30 – Дортмунда, до 11:00 – аеропорт Паддерборна-Ліппстадта (всі – Німеччина).
Крім того, через сніг до 12:00 не приймає літаків аеропорт Ейндховена (Нідерланди), а до 16:00 – аеропорт Брюсселя.
Значні затримки рейсів спостерігаються в паризькому аеропорту «Шарль де Голль».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter