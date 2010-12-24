Заняття спортом роблять чоловіків менш агресивними
12:08, 24 грудня 2010Зарубіжні новини
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Позбавлять негативних емоцій
Експерти вважають, що заборона негативних емоцій може привести до виникнення серцево-судинних патологій. Фізичні вправи допоможуть чоловікам стати менш агресивними і позбавлять від негативних емоцій.
Американські учені провели дослідження за участю 16 чоловіків, які пройшли тестування і виявилися дуже запальними. До і після півгодинних вправ на велотренажері випробовуваним показали зображення, які викликали злість. У всіх учасників експерименту вимірювали активність мозку під час перегляду, передає medicinform.net.
З`ясувалося, що вправи здатні ефективно знижувати прояви гніву у чоловіків. Навіть якщо реакція мозку на дратівливі чинники залишається незмінною.
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