12 речей, які треба встигнути зробити до Нового Року

Схуднути.

І на Різдво, і в Новорічну ніч так захочеться чогось смачненького. Свята - серйозне випробування для шлунково-кишкового тракту. Щоб не ковтати слинки над різдвяним гусаком і не мучитися після печії, необхідно влаштувати собі заздалегідь розвантажувальний тиждень.

Завершити справи.

Якщо у вашому житті є щось, від чого давно пора звільниться, краще це зробити прямо зараз. У січні ритм природної ділової активності сповільниться, а в лютому вже накопичується втома зимова і авітаміноз. У березні навалиться робота, в квітні - відрядження, в травні ви захочете на природу, а влітку зовсім не хочеться псувати собі настрій. Психологи радять оформляти страховки, спадщини, розлучення і поділ майна в кінці року. Тоді в новий рік ви ввійдете, розквитавшись зі старими соціальними боргами.

Розпланувати наступний рік.

Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Краще зустріти його повним планів на майбутнє. Подумайте, що вас повністю влаштовує, а що хотілося б покращити? Фігура, зарплата, посада і стосунки теж підлягають трансформації.

Поворожити на майбутнє.

Тільки дехто будує на ворожіннях своє життя, але в святочний тиждень це стає досить цікавою формою дозвілля.

Виконати обіцянки.

Звичайно, ви завжди уважно ставитеся до своїх обіцянок. Щоденник рясніє позначками про те, що потрібно не забути зробити протягом дня. Але навіть у дуже відповідальних людей бувають невеликі проколи. Перегляньте пошту за останній рік, напевно, знайдеться пара листів, на які ви просто забули відповісти. Зробіть це зараз, приклавши до стислого вибачення новорічне привітання.

Зайнятися своїм здоров`ям.

Ну, або хоча б почати... Складіть список фахівців, яких ви не відвідували вже давно, напевно когось ще з останнього шкільного медогляду. На кожного виділіть 1 місяць в майбутньому році. Відвідуй по одному медику на місяць, це буде не обтяжливо ні для часу, ні для гаманця. Зате, який рішучий крок у бік турботи про себе! Здоров`ям треба займатися не тоді коли все вже погано, а коли все ще дуже добре!

Зізнатися в любові.

Не тільки день святого Валентина призначений для такої корисної справи, як визнання в любові! Зробіть це негайно і відчуєте, як зігрівається завмерла під тонкою шубкою душа.

Запланувати відпустку.

Так-так, саме зараз, коли зимова холоднеча пробирає кожну клітинку, можна набрати в найближчому тур-бюро проспектів та буклетів шикарних білосніжних готелів, забратися з ногами на диван, закутавшись в плед, і помріяти про літо.

Пробачити образи.

Весь рік ви збирали в собі образи. На чоловіка, який не повіз відпочивати, на подругу, яка сказала, що у вас нічого не вийде, на клієнтку, яка забула заплатити за рахунками... Влаштовуємо сеанс пробачення.

Привітати зі святом близьких і знайомих.

Складіть список тих, кого треба привітати зі святом. Напевно, в цьому списку опиняться друзі, колеги, начальник і знайомі.

Скласти список недоліків, від яких час позбавитися.

Полюбити себе!

Ви прожили не простий рік. У ньому було всяке - радості, розчарування, поразки і перемоги. У цьому році ви стали ще на рік мудрішими і дорослішими, досвідченішими і сильнішими! Це хороший привід для любові до себе! Згадайте про це, коли підіймете іскристий келих, підморгнете своєму кришталевому відображенню і привітаєте з Новим щастям найкоханішу людину на світі - самого себе!

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