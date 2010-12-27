Продукти, які допомагають зняти біль

Якщо для вас біль став вже звичним «супутником» вашого життя і без таблеток ви вже не можете обійтися, прийшла пора замислитися - чи так вже необхідно щоразу вживати небезпечні ліки? Адже цілком реально допомогти собі, звернувши увагу на продукти, які допомагають забути про біль назавжди.

Про корисні властивості імбиру говорилося вже не одноразово. Він використовується і для схуднення, і для лікування багатьох недуг. Але також імбир можна використовувати для боротьби з болем. Якщо вас мучать хронічні болі, то вам буде досить заварити грам кореня і випити даний настій. Якщо біль нестерпний, а справи не чекають, заваріть два грами кореня і трохи відпочиньте. Через деякий час ви самі відчуєте «чарівну» силу такого чаю.

А чи знаєте ви, що оливкова олія містить речовини, які за своїми знеболюючим властивостями подібні до ібупрофену? Тож, якщо вас мучать головні або періодичні болі просто випивайте 50 гр оливкової олії.

Набагато швидше позбутися від болю після операцій допомагають квіти арніки. Ви можете купити їх в будь-якій аптеці і вживати замість чаю. Крім цього квіти арніки володіють властивістю загоєння самих різних пошкоджень шкіри.

Про те, що жирні кислоти, що містяться в рибі, дозволяють подовжити молодість і зберегти здоров`я на довгі роки, мабуть, знають усі. Але ці ж самі кислоти здатні впливати на запальні процеси в організмі, при цьому знижуючи больові відчуття. Відомо, що люди із захворюваннями суглобів відчувають сильні болі при рухах. Так якщо вони включать у свій раціон будь-які сорти жирних риб, то незабаром болісні відчуття значно зменшаться і без використання звичних знеболюючих препаратів.

У наш час, де повсюдно використовують продукти хімічного синтезу, все ж не варто забувати про силу природи.

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