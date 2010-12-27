Від якої хвороби захищає часник

Значне споживання часнику, цибулі і цибулі-порею захищає жінок від остеоартриту, повідомляють медики Королівського коледжу Лондона і Університету Східної Англії. Артроз є найбільш поширеною формою артриту у дорослих. Хвороба вразила 8 млн осіб у Великій Британії, але жінки більш схильні до розвитку хвороби, ніж чоловіки. Захворювання викликає больові симптоми та інвалідність, уражаючи ділянки стегна, колін і хребта.

У даному дослідженні британські лікарі проаналізували історію здоров`я понад тисячі близнят жіночої статі, більшість з яких не мали ознак артриту. Було виявлено, що у тих, хто дотримувався здорового харчування з високим рівнем споживанням фруктів і овочів, особливо часнику, набагато рідше розвивався ранній остеоартроз в тазостегновому суглобі. Вчені дізналися, що діалліловий дисульфід, який міститься у часнику, обмежує кількість ферментів, що руйнцють хрящ.

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