2010 рік - рекордний за масштабами природних катастроф

2010 рік встановив сумний рекорд за кількістю і масштабами природних катастроф. Про це заявила комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги Крісталіна Георгієва. Вона повідомила, що жертвами стихійних лих в усьому світі стали понад 300 тисяч людей, економіці заподіяно шкоди на 180 мільярдів євро, при тому, що в попередні роки втрати обчислювався сумами в 70-80 млрд євро.

За словами Георгієвої, які наводить Deutsche Welle, особливо великими катастрофами стали землетрус на Гаїті, в результаті якого загинули майже 250 тисяч осіб, і спустошлива повінь у Пакистані, від якого постраждали 20 мільйонів жителів.

Єврокомісар констатувала, що природні катастрофи 2010 року відрізнялися справді гігантськими масштабами довгострокових наслідків, на подолання знадобиться багато десятиліть. Як приклад вона привела також лісові пожежі в Росії, повені в Болгарії й Польщі та нафтову катастрофу в Мексиканській затоці.

На думку Крісталіни Георгієвої, у найближчі роки кількість природних катастроф у світі тільки збільшиться. Це викликано в першу чергу зміною клімату і зростанням населення Землі. Вона зазначила, що залежність жертв стихії від допомоги з боку ЄС зросте, і виступила за розвиток співпраці з країнами, які найсильніше потерпають від кліматичних змін, а також за створення всесвітньої мережі для раннього сповіщення про повені й урагани та надання швидкої допомоги постраждалим.