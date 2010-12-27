Чим загрожує любов до смаженої риби

Часте вживання смаженої риби може бути однією з основних причин, чому американці з більшою ймовірністю передчасно вмирають від інсульту. Такі результати отримали в новому дослідженні фахівці Університету Алабами / США /.

Відзначено, що високі показники смерті від інсульту зустрічаються в Америці в штатах Алабама, Арканзас, Джорджія, Луїзіана, Міссісіпі, Північна Кароліна, Південна Кароліна і Теннессі. В Алабамі смертність від інсульту становить 125 випадків на кожні 100 тис. осіб, коли в середньому по країні ці показники складають лише 98 випадків на 100 тис.

Кардіологи вирішили обстежити більше 21 тис. осіб старше 45 років за 5-річний період, щоб зрозуміти причини високих показників через інсульт та серцеву смерть у цих штатах. Виявилося, що високе споживання жирної кислоти омеги-3 в рибі зменшує ризик інсульту, але в той же час смаження риби призводить до втрати натуральних жирних кислот. Американці в досліджуваних штатах їдять смажену рибу в кількості двох і більше порцій на тиждень. За словами лікарів, при такому способі приготування риба не приносить користі серцю, а навпаки пов`язана з підвищенням ризику інсульту і ранньої смерті від серцевих недуг.

ami-tass.ru