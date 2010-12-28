На Гаїті на холеру вже захворіли майже 130 тис осіб
09:27, 28 грудня 2010Зарубіжні новини
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Померли понад 2,7 тис
Епідемія холери на Гаїті забрала життя 2 тис. 707 осіб, майже 130 тис. осіб виявилися заражені.
Як передає ІТАР-ТАРС, про це йдеться у поширеному сьогодні повідомленні Міністерства охорони здоров`я карибської країни.
Найсильніше від захворювання постраждав департамент Артібоніт - там загинули 813 осіб. У столиці країни Порт-о-Пренсе від холери померли 425 осіб. Джерело захворювання на Гаїті досі офіційно не встановлено.
У сусідній Домініканській Республіці кількість зареєстрованих випадків холери досягла 105, смертельних випадків немає.
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