Ще одна причина розвитку раку молочної залози

Знаменитий англійський лікар-дослідник Буркет вважає, що рак молочної залози, склероз і інфаркт пов`язані із занадто значним вживанням жиру, цукру і солодощів. Ті, хто вирішив розпрощатися з такими хворобами, повинні відмовитися від вживання цих продуктів і не забувати, що рафінований цукор сприяє утворенню тугоплавких жирів і веде до жирових відкладень в тілі людини.

Прінстонський Університет отримав докази того, що цукор здатен викликати залежність. Такого роду вплив роблять алкоголь, наркотики і тютюн. У лабораторіях університету кілька років вивчався вплив цукру на піддослідних щурів. Раніше було доведено, що пацюки, яким згодовували солодощі, були схильні з плином часу збільшувати дози споживаного цукру і відчували дискомфорт, якщо цукор раптово зникав з їхнього раціону. Автори дослідження зробили висновок, що цукор здатен чинити довготривалий ефект на головний мозок (він збільшував викиди "гормону задоволення" - допаміну).

Фактично, цукор (у всякому разі, для щурів) здатний діяти, як "м`який наркотик" - тобто, речовина, прийом якої підвищує шанси залучення до більш потужних наркотичних засобів. Теоретично можна припустити, що деякі люди здатні набути аналогічну цукрову залежність.

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