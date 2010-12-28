В Аргентині страшенна спека

Національна метеорологічна служба Аргентини оголосила у понеділок в столиці Буенос-Айресі і прилеглій провінції вищий - червоний - рівень небезпеки з огляду на небувалу спеку (у Південній півкулі нині літо), повідомляє РІА "Новости".

Надзвичайно висока температура тримається в місті й околицях вже кілька днів, але саме в понеділок стовпчик термометра піднявся вище позначки в 36 градусів в тіні.

Оголошений червоний рівень означає, що перебування на такій спеці - серйозна загроза для життя не тільки дітей, пенсіонерів і тих, хто страждає на хронічні захворювання з "груп ризику", а й абсолютно здоровим людям.

У понеділок в Аргентині було також зареєстроване рекордне споживання електроенергії.

Вулиці столиці Аргентини опівдні виглядають спорожнілими - місцеві жителі воліють не виходити з будинки. Особливо сміливі засмагають у міських парках і скверах. Медики регулярно звертаються до населення з проханням не зловживати спиртними напоями і проводити більше часу в прохолодних місцях. Синоптики стверджують, що сильна смека протримається, принаймні, до Нового року.